Científicos argentinos hallan clave del origen del Alzheimer

Un grupo de científicos argentinos, acompañados de investigadores checos y británicos anunciaron este martes que habían conseguido la proteína causante del origen del Alzheimer.

La proteína intracelular llamada "Tau", descubierta por el científico alemán Alois Alzheimer, en la actualidad es una de las principales características de esta enfermedad y podría ser el origen de la misma.

"En la enfermedad de Alzheimer, la «placa amiloide» se deposita del lado de afuera de las neuronas y el ovillo neurofibrilar, del lado de adentro -explica Tomás Falzone, investigador adjunto del Conicet en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia (IBCN) y coordinador de un equipo internacional que acaba de publicar en The Journal of Neuroscience un trabajo que describe el rol de Tau en las enfermedades neurodegenerativas-. Pero la proteína Tau no está presente sólo en el Alzheimer. Por ejemplo, en la demencia frontal también está Tau, pero sin placa amiloide."

A través del estudio el equipo de investigadores argentinos sostienen que los desórdenes se dan cuando ocurren alteraciones en los niveles relativos de dos versiones de tau existen en el cerebro.

Durante la investigación los científicos trabajaron con neuronas humanas diferenciadas por medio de células madre.

"Confirmamos que tuvieran la actividad eléctrica correspondiente, les regulamos la expresión de 3R y 4R, y encontramos que cuando en la célula madura se modifica la relación 50-50 entre ellas, aparecen defectos en el transporte sobre los microtúbulo. Estos desbalances podrían estar en el origen de procesos neurodegenerativos como el Parkinson y ciertas demencias", sostiene uno de los especialistas.

El hallazgo realizado permitirá diseñar métodos de diagnóstico menos invasivos para dar con la proteína tau anómala. Asimismo, el estudio podría dar paso a una terapia.

"Nosotros generamos el desbalance y podríamos recuperarlo. Si se pudiera regular la síntesis de la proteína para que se mantenga la proporción 50-50, se podría corregir un número de patologías", afirmó el equipo de investigadores.