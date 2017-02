Casa Blanca bloquea a CNN y otros medios de ruedas de prensa

La Casa Blanca, sede del Gobierno de Estados Unidos, bloqueó este viernes a varios medios de comunicación de sus conferencias de prensa.

Los medios bloqueados son CNN, BBC, The New York Times, LA Times, the New York Daily News, the Daily Mail, The Hill, Politico, BuzzFeed, entre otros.

Algunos medios y agencias de noticias como Associated Press (AP) y TIME Magazine no asistirán a la conferencia de prensa para "boicotear" la decisión de la Administración de Donald Trump.

El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jeff Mason, aseguró que se oponen fuertemente a la decisión del Gobierno de Trump.

"Animamos a las organizaciones a las que se les permitió entrar compartir el material con otros miembros de la prensa que no tuvieron acceso. La junta discutirá esto con el personal de la Casa Blanca."

