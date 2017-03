Canciller venezolana llama a cambiar modelo capitalista

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió este lunes al foro "Hugo Chávez antiimperialista" que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de Caracas y en medio de su alocución manifestó que "este 2017 es el año de la esperanza renovada y el pueblo de Venezuela saldrá victorioso ante las agresiones imperialistas contra la estabilidad democrática del país".

El foro "Hugo Chávez antiimperialista" forma parte de las actividades que se realizan en Caracas para conmemorar los cuatro años del fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Rodríguez comentó los desafíos que en estos momentos enfrenta la Revolución Bolivariana y rechazó el asedio al que ha sido sometido el país suramericano, pues actualmente enfrenta una guerra no convencional que deriva en bloqueos económicos, financieros, comerciales y agresiones mediáticas.

La diplomática también enfatizó en la necesidad de cambiar el sistema capitalista por uno más humano, conducido hacia el socialismo, como una manera de salvar la vida en el planeta.

#Ahora Foro Chávez Antiimperialista @DrodriguezVen "El desafío más importante de la Revolución Bolivariana es la transformación cultural" — CancilleríaVenezuela (@vencancilleria) 6 de marzo de 2017

Igualmente, la representante de la cancillería venezolana aprovechó su participación en el debate para rechazar las declaraciones ofensivas e injerencistas que recientemente emitió el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Kuczynski dijo en un encuentro efectuado en la Universidad de Princeton, en EE.UU, que venezuela debería cambiar sus políticas exteriores basadas, a juicio del mandatario peruano, en la autodeterminación y en la soberanía nacional. Momento que también aprovechó para ofender la memoria del presidente Hugo Chávez.

"El señor Kuczynski se atrevió a mancillar la memoria del comandante Chávez. Es de poco hombre hablar de los muertos, lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no le puede responder. Pero aquí está el pueblo venezolano para responderle", dijo la canciller.