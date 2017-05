Campesinos guatemaltecos piden renuncia de Jimmy Morales

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizan este martes un paro nacional con el propósito de exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a quien acusan de incapaz y de cobijar corruptos.

Para la dirigencia del movimiento, creado por 17 indígenas campesinos del departamento suroccidental de Suchitepéquez (1992) y devenido gran bloque civil, resulta apremiante que en ese país centroamericano se convoque a elecciones generales y que se nacionalicen todos los bienes y servicios privados.

>> Procesan a conductor que atropelló a estudiantes en Guatemala

La manifestación de protesta tiene como objetivo, además, llamar a toda la ciudadanía a sumarse a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

Codeca aboga porque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público emprendan una pesquisa encaminada a develar los actos de corrupción en los cuales incurrieron jueces, magistrados y fiscales.

Integrantes de Codeca señalan que Morales está cooptado por grupos empresariales y por eso piden su renuncia. pic.twitter.com/0EyG09FkP7 — Diario La Hora (@lahoragt) 22 de mayo de 2017

El líder campesino Martin Hernández indicó que desde hace varios años han solicitado al gobierno que les atiendan sus peticiones sin recibir respuesta, y por eso se han organizado de nuevo.

“La población exige respuestas y este gobierno no ha atendido las peticiones, además en el programa agrícola no hay avances y el Ministro de Agricultura no tiene la capacidad de dialogar con los campesinos ya que es prepotente y la población ya no lo quiere en ese puesto importante”, expuso Hernández.

>> Izquierda guatemalteca denuncia ataques hacia Venezuela y Siria

Junto a estos reclamos estaba la solicitud de que se cancelaran los proyectos de explotación de recursos naturales, como metales preciosos y petróleo.

La insatisfacción con el Gobierno está dada por la desatención a esas demandas y a otras que fueron planteadas con posterioridad por Codeca, el Comité de Unidad Campesina, y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, entre otros.

La capacidad de convocatoria de la dirigencia campesina e indígena de Guatemala quedó demostrada el 7 de marzo de 2017, cuando después de una marcha como la prevista para mañana alrededor de 30 mil a 40 mil personas se concentraron en la Plaza de la Constitución para exigir la salida de Morales.