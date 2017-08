El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este martes el segundo boletín electoral, que detalla los 173 candidatos electos por sectores que obtuvieron mayoría de votos para integrar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Lucena indicó por el sector campesino y pescadores resultaron ocho miembros electos; 12 por el sector estudiantes de la educación pública; cuatro por el sector empresarial (falta uno); tres por el sector estudiantes de la educación privada; 14 por el sector trabajadores.

En el sector empresaria fueron electos Orlando Camacho, Oscar Schemel, Gerson Hernández y Keila De La Rosa, y aún falta un cargo por adjudicar.

Mientras que en sector trabajadores, sub sector Petróleo y Minería fueron electos Will Rangel y Sandra Nieves. Mientras que por el sub sector social, los constituyentes son: Oswaldo Vera, Carlos Sánchez, Octavio Solórzano, Orlando Pérez, Sandino Primera, Rodbexa Poleo, Telémaco Figueroa, Rafael Torrealba, Esther Quiaro, Caridad Laya, Zulay Maestre y Alcides Castillo.

Por el sector indígena, de los ocho representantes a la ANC, ya fueron electos cuatro de la región occidente, mediante asambleas generales de los pueblos originarios. Faltan por elegir los constituyentistas de oriente y sur.

Los venezolanos votaron este 30 de julio de manera directa y secreta por 364 representantes territoriales y 173 sectoriales. Mientras que los ocho restantes son representantes indígenas fueron escogidos este 1 de agosto en tres asambleas generales, de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas del país.

En el primer boletín, el CNE informó que la participación electoral fue del 41,53 por ciento, un total de 8.089.320 de personas. En este primer documento se anunciaron los candidatos territoriales electos, cuyas credenciales serían entregadas desde este martes.

Para las elecciones del 30 de julio fueron convocados a votar más de 19,4 millones de venezolanos. Se habilitaron más de 24.000 mesas de votación en aproximadamente 14.500 centros electorales del país.

Durante estos comicios, el CNE creó medidas de seguridad adicionales para garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos ante las amenazas de sectores radicales de la oposición de impedir el sufragio mediante la violencia, el ataque a centros electorales, y las trancas de calles y avenidas con barricadas.