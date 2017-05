CFK compara gestión de Macri con la dictadura militar de los 70

La expresidenta argentina lamenta que Macri haya prometido en su campaña electoral "que no devaluaría, que no iba a ver tarifazo y pobreza 0", y esté haciendo exactamente lo contrario.

La exmandataria argentina Cristina Fernández advirtió que su país "va por mal camino" con las políticas instauradas por el presidente Mauricio Macri, a quien compara de ejecutar un modelo económico como el de "la dictadura cívico militar de los años 70".

En una entrevista exclusiva para teleSUR, Fernández indicó que Argentina no tiene producción y está bajo políticas de destrucción del trabajo, una situación "que anteriormente vivimos en la dictadura cívico militar de los años 70 con la plata dulce (modelo económico de la dictadura)".

Cuando asume el actual gobierno de Argentina se produce una devaluación del 60 por ciento de la moneda, lo que significa una transferencia de ingresos de los sectores vulnerables a los sectores concentrados, lamentó la expresidenta, quien considera que es un retroceso frente a la gestión del Kirchnerismo, que trabajó por reconstruir el entramado industrial y social.

Cristina cuestiona cómo Macri es generoso con quienes más tienen, "El Estado actual de Argentina es absolutamente generoso con los que más tienen: redujo impuestos a las grandes exportadoras cerealeras, a las grandes exportadoras mineras y le paga intereses fantásticos a los inversores y especuladores internacionales".

En este sentido, aseguró que Macri ha hecho todo lo contrario a lo que prometió en su campaña electoral y aseveró que "las democracias necesitan mecanismos donde los gobernantes que se comprometen en campaña cumplan con el contrato electoral cuando lleguen al Gobierno".

"Este Gobierno cuando asumió prometió que no iba a devaluar, que no iba a ver tarifazo, ajustes de ninguna naturaleza, que iba a ver pobreza 0, que los trabajadores no iban a pagar impuestos y es exactamente lo contrario, asumió y se produjo una devaluación de 60 por ciento de la moneda y los alimentos se dispararon en un 50 por ciento", afirmó.

Resaltó cómo el Gobierno de Macri endeudó a la Argentina en solo un año y cuatro meses con un monto superior a lo que la dictadura hizo entre 1976 y 1983, "y en dólares, es como que si hubiésemos retrocedido al principio", dijo.

Fernández hizo hincapié en que los trabajadores merecen un salario que le permita acceder a los bienes de educación, de salud y de vivienda. "Ningún argentino puede decir que estamos mejor que en los últimos 12 años y medio que vivimos, donde generamos más de seis millones de puestos de trabajo".

Fallo 2x1 de Corte Suprema

La exmandataria cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Argentina que aplicó el beneficio de 2x1 a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, "qué puede esperar la sociedad si el Gobierno hizo eso", advirtió.

“Este fallo permite la liberación de más de 700 genocidas condenados por los delitos más aberrantes, desaparición forzada de personas, torturas, muertes, desaparición de niños, violaciones de mujeres", reiterando que la sentencia es preocupante porque va en contra del comportamiento y conducta en los procesos de memoria, verdad y justicia de Argentina.