Bisnieto de León Tolstói aconseja madurez para entender su obra

El bisnieto del famoso escritor ruso León Tolstói, Alejandro "Sasha" Tolstói, tiene algunos consejos para los jóvenes y es que asegura que la obra de su excelso pariente debe ser leída con "cierta madurez".

"Siempre le aconsejo a la gente que no ha leído Tolstói y lo quiere leer que no se apure. Yo leí Guerra y Paz cuando tenía 25 años y luego volví a leerla a los 50 y encontré que era una obra fantástica, cosa que no vi cuando joven", opinó Sasha.

"Hay que tener cierta madurez para entender su obra y entonces vas a ver que te enseña mucho", dijo el bisnieto del escritor.

"Mi felicidad consiste en que sé valorar lo que tengo y no deseo en exceso, aquello que no tengo".

León Tólstoi pic.twitter.com/4vBiTcuA6O — Rodrigo (@sociopate82) 3 de marzo de 2017

Sasha vive en Uruguay desde el 2000, tras enviudar decidió radicarse definitivamente en el país suramericano.

"Soy hijo de padres divorciados que no me dispensaron afecto, entonces tuve que buscar el amor en algún lado y las persona que encontré fue a mí porque no había de otra", recuerda Tolstói.

La familia de Sasha decidió enviarlo a Uruguay cuando él tenía 15 años debido a su indisciplina y mala conducta. "Pero a los tres meses que mi madre me mandó, un telegrama le informó que era imposible cuidar de mí y que me enviaban de regreso".

Entonces la madre de Sasha decidió viajar a Uruguay para hacerse cargo ella misma de su hijo.

Pescador y escritor de profesión, tiene una opinión crítica de la capacidad creativa de su bisabuelo.

"Después de haber leído casi todo llegué a la conclusión de que tanto Guerra y Paz como Anna Karénina y muchas de sus obras son historias sublimes pero robadas a la familia de su mujer, es decir, habla muy poco de su familia pero habla mucho de la de su mujer", dice.

Sasha sostuvo que sin el apoyo de su esposa Sofía, León Tolstói no hubiera escrito las docenas de novelas, cuentos y ensayos que escribió.

León Tolstói murió en 1910 a los 82 años producto de una neumonía.