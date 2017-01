Atacan con lanzagranada la oficina del partido gobernante turco

Dos ataques con cohetes se registraron este viernes en Estambul, la capital de Turquía. El primero ocurrió en una estación de policía y el segundo en la oficina del partido gobernante de la Justicia y el Desarrollo.

El canal local de noticias NTV confirmó que un grupo de desconocidos atacó la oficina del partido en Estambul en horas de la noche.

De acuerdo a la agencia de noticias turca Anadolu, el proyectil penetró una de las paredes del edificio pero no estalló por lo que no ocasionó muertos o heridos.

Un equipo anti explosivos fue enviado al lugar del ataque para deshacerse del proyectil.

Second rocket attack of the evening was at AK Party's Istanbul branch office, no casualties reported #Turkey pic.twitter.com/we4YsH0NFx