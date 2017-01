El Partido Demócrata (PD) perdió las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) debido a que la candidatura presentada, la de Hillary Clinton, no era la más fuerte. Así lo afirmó el fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, quien emitió su opinión sobre la acusación de la supuesta injerencia cometida por Rusia en el proceso comicial.

"La causa real, en mi opinión, de la derrota es que no presentaron al candidato más fuerte... No lo presentaron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el Comité Nacional Demócrata... ya no representaba los intereses reales del Partido Demócrata", dijo Assange en una entrevista a un medio de televisión estadounidense.

Assange señaló que EE.UU. acusa a Rusia en un intento de restar legitimidad al presidente electo, Donald Trump, enfatizando que hasta "un niño de 14 años podría haber 'hackeado' los correos de Podesta".

Además, recomendó a los demócratas estudiar la información revelada por las filtraciones de WikiLeaks y "aprender de ella" para iniciar las reformas necesarias.

En 2016, WikiLeaks sirvió de plataforma para difundir más de 27.000 correos del Comité Nacional Demócrata (CND) que revelaron las maniobras de varios miembros del PD para favorecer la candidatura de Clinton en las primarias y perjudicar a Bernie Sanders. Otros 50.000 correos electrónicos de John Podesta, jefe de la campaña presidencial de la candidata demócrata, también fueron publicados. No obstante, la candidata no logró superar a su rival republicano Donald Trump, quien resultó electo para sustituir a Barack Obama.