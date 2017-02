Asesinan a niño de 5 años y tres mujeres en Mississippi, EE.UU.

"Quiero saber quien lo hizo. Quien lo haya hecho, no merece vivir", dijo Demetrus Durr, familiar de las víctimas.

Un niño de cinco años y tres mujeres fueron asesinados de varios disparos en una casa en el oriente del estado de Mississippi, en Estados Unidos (EE.UU.), informaron autoridades locales.

Los cuerpos del menor y las mujeres fueron encontrados en la comunidad de Toomsuba, cerca de la línea fronteriza de Alabama y los investigadores están siguiendo "numerosas pistas", dijo el subdirector policial, Ward Calhoun.

"Quiero saber quien lo hizo. Quien lo haya hecho, no merece vivir", dijo Demetrus Durr, quien identificó a las víctimas como su madre, sus dos hermanas y su sobrino.

Las autoridades afirmaron que no hubo señal de entrada forzada y no creen que se trate de un homicidio o suicidio. No han identificado aún ningún sospechoso.

"Creemos que la persona que hizo esto no está aquí", añadió el subdirector Calhoun.