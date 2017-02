Aretha Franklin anuncia que ya no cantará en vivo

La cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, informó este jueves que tiene intenciones de retirarse de la música en vivo el próximo mes de septiembre, después de la publicación del último álbum con Stevie Wonder. Franklin, a punto de cumplir 75 años de edad, sorprendió a todos con el anuncio.

"Debo decirles, me retiro este año", declaró a la estación local de Detroit, WDIV local 4.

La artista dijo que tras 56 años de carrera había llegado el momento de reducir significativamente sus presentaciones.

"Este será mi último año... Estaré grabando, pero este año será mi último en concierto. Se acabó", dijo Franklin.

La Reina del Soul manifestó que quería pasar más tiempo con su familia, especialmente con su nietos, que están próximos a ingresar a la universidad.

"Me siento muy enriquecida y satisfecha respecto a de dónde vino mi carrera y dónde está ahora. Así que estaré muy complacida, pero no es que me voy a ir a un sitio a solo sentarme y no hacer nada. Eso tampoco sería bueno", expresó la cantante.

