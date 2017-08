Aprueba matrimonio igualitario en Puebla, México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México aprobó este martes el matrimonio igualitario en el estado de Puebla al invalidar por unanimidad la parte del artículo 300 del Código Civil estatal, que establecía la unión solo entre hombre y mujer.

El máximo tribunal del país consideró la medida luego de que Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promoviera la acción de inconstitucionalidad que demanda la invalidez del artículo 300 del Código Civil de Puebla.

>> Orgullo LGTBI celebra legalización de matrimonios en Berlín

Otro artículo anulado por los magistrados fue el 294 del mismo ordenamiento, que determina como fin del matrimonio el “perpetuar la especie”, al considerar los preceptos como “violatorios de los principios de igualdad y no discriminación”.

"Es una muy buena noticia, es un gran paso, aunque esto no hace de que desaparezcan las fobias, el odio, los prejuicios, aunque queremos creer que esto es un paso adelante en combate a la negatividad", señaló Onan Vázquez, presidente de la organización no gubernamental No Dejarse es Incluirse.

>> Matrimonio igualitario cumple siete años en Argentina

Puebla sería el décimo estado mexicano en aprobar el matrimonio igualitario junto con la Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Campeche, Jalisco, Michoacán, Morelos y Colima.

El Dato: Puebla es uno de los estados más conservadores y homofóbicos de México. Según la organización no gubernamental No Dejarse es Incluirse, desde 1996 a la fecha 53 homosexuales han sido asesinados en el estado.