Aplazan traslado de miembros de las FARC-EP a zona veredal en La Guajira

El bloque Martín Caballero, perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo (FARC-EP), decidió aplazar su movilización, la cual iba desde la Y de las Marimondas hasta la zona veredal de Pondores en La Guajira (norte).

La decisión fue tomada luego de saber que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el director de Zonas Veredales, Carlos Correa, cancelaron la visita al sector, con el fin de legitimar el inicio del proceso de dejación de armas en esta parte del país.

Se estima que hasta la zona de Pondores llegarán más de 300 guerrilleros.

>> Traslado de las FARC-EP a zonas veredales avanza con normalidad

A su vez, Alirio Córdoba, representante del bloque, denunció que la zona veredal aún no está en condiciones de ser habitada.

“No hay agua, no hay energía eléctrica, no hay construcciones, no hay condiciones de salud, no hay nada”, asegura, dejando en claro que en lo único que han avanzado es el mejoramiento de la vía de acceso hasta Pondores.

Sin embargo, Córdoba afirma que el bloque está en plena disposición para cumplir los compromisos.

“Nos vamos a trasladar desde el campamento en la Y de las Marimondas hasta Pondores, de manera simbólica en cumplimiento de los acuerdos establecidos con el gobierno y como muestra de voluntad, pero definitivamente las condiciones no están dadas para nuestra estadía en el lugar”, informa el representante.

Se espera que este miércoles llegue, hasta Pondores, la comisión integrada por el Alto Comisionado para La Paz, Sergio Jaramillo, el General Javier Flórez, Comandante del Comando Estratégico de Transición y Carlos Córdoba, gerente de Zonas Veredales Transitorias.

>> Así se trasladan las FARC-EP a las zonas veredales, en cumplimiento de acuerdos de paz