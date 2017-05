Aparece niño muerto y con aparentes signos de abuso en Colombia

Un menor de cuatro años, identificado con el nombre de Johan Rodríguez, fue encontrado muerto y con aparentes señales de abuso sexual en un plantel educativo del municipio de Curumaní, departamento del Cesar, Colombia.

El menor fue hallado desnudo en horas de la mañana de este domingo por otros niños.

Los familiares del niño desconocían el paradero del menor y no reportaron el hecho. Las autoridades revelaron que la madre del niño fue informada del hallazgo del cuerpo de su hijo por aviso de sus vecinos.

Según las primeras versiones, el niño fue encontrado por otros menores en un sector del colegio Camilo Torres Restrepo.

“Ellos llegaron, vieron al niño ahí y le avisaron al celador que estaba de turno, quien inmediatamente reportó el caso”, dijo Edward Ramírez, uno de los vigilantes de la institución.

Por su parte, el coronel Diego Rosero, comandante de la Policía del Cesar, alertó que “después de dialogar con la madre de este niño nos menciona que la última vez que lo vio fue a las 19H00 (del sábado) pero a ella esto no se le hizo extraño. No da aviso a las autoridades y no informa de los hechos a la Policía Nacional. Es más, ella es alertada de la ubicación del cuerpo de su hijo porque alguien se acerca hasta su casa y le informa”.

La víctima residía en el barrio Buenos Aires de Curumaní con su madre y un hermano de dos años. Según habitantes del sector, ambos menores se la pasaban frecuentemente encerrados en la casa o en la calle hasta altas horas de la noche.

El alcalde de Curumaní, Jorge Celis, lamentó el suceso que tiene conmocionada a la población. Calificó el caso como "un hecho por demás repugnante".

"El Alcalde y todo Curumaní rechazan todo tipo de agresión contra los menores de edad y reclaman a las autoridades que prioricen las investigaciones y apliquen todo el peso de la ley a los autores de este abuso", expuso Celis a través de un comunicado oficial.