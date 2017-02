La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) argentina, Laura Alonso, confirmó este viernes que se abrirá el caso por corrupción en contra del Grupo Macri.

"La fiscal (Gabriela Boquín) hace alusión a la ética y por ello abrimos una actuación desde la Oficina para estudiar el caso", explicó.

La funcionaria afirmó que "lo que nos importa es analizar el expediente completo" de la fiscal Boquín, el cual advierte que la gestión de Mauricio Macri aceptó liberar de una obligación que equivale a un 98,82 por ciento del total de la deuda del Correo Argentino, empresa familiar del mandatario.

"Es más que obvio que la OA va a actuar. Tenemos que analizar los deberes éticos", insistió, para luego remarcar que desde octubre del año pasado "Cambiemos viene impulsando la ley de responsabilidad en casos de corrupción de empresas".

Alonso no ofreció posición sobre el caso "hasta no conocer el expediente" y advirtió que no es posible "adelantar una opinión porque sería irresponsable, primero, de mi parte, y una falta de respeto a todo el equipo profesional de la OA".

"Estamos comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente, como ha sucedido con dictámenes anteriores", resumió.

La fiscal Gabriela Boquín inició la querella y denunció que esta quita del Grupo Macri implica cuatro mil millones de pesos a valores actuales, y asciende a 70 mil millones de pesos proyectando el monto al año 2033, cuando se completaría el pago.

Mientras la OA anuncia que actuará al respecto, presentaron denuncias penales contra el presidente, el ministro de Comunicaciones y un funcionario de ese gabinete, por presunto fraude a la administración pública, entre otros, cargos.