Alza del costo de la gasolina golpea a la población de México

A pesar de las incesantes protestas que desde diciembre de 2016 surgieron en distintos estados mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto justificó el alza de los precios de la gasolina como una medida "dolorosa" pero necesaria.

Economistas advirtieron con anterioridad que los nuevos precios de la gasolina ("gasolinazo") incrementados hasta en un 20 por ciento, traerían un golpe en el bolsillo de los mexicanos.

Sin embargo, en su discurso impersonal de este miércoles, el presidente mexicano aseguró: "La economía de la familia mexicana se iba a ver afectada si no tomaba esta medida", medida cuyo fin es restar intervención del Estado en la regulación de los precios de la gasolina para permitir que varias marcas y gasolineras compitan fijando precios que pueden subir de un día para otro.

Igualmente, la estatal petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) dejará de fijar el costo de la gasolina. En todas las gasolinerías del país, controladas por Pemex, el precio era el mismo y solo subía si el Gobierno mexicano lo reajustaba.

En 2015, Peña Nieto aseguró que no habría más aumento de la gasolina, el diesel y el gas LP gracias a la Reforma Hacendaria, sin embargo, tal promesa no fue cumplida. La Secretaría de Hacienda de México (SHCP) dijo que la subida no "debe asustar" a los consumidores porque México tendrá un mercado libre que permitirá la competencia entre los precios de la gasolina.

"Tanto la reforma hacendaria como la reforma energética privaron a México de los ingresos provenientes de Pemex al ponerlos en particulares y a esto le suman lo que tiene que recuperar el Gobierno en impuestos, esto causa el aumento terrible de la gasolina. La ola de inflación afecta a todos los mexicanos", aseguró la abogada mexicana, Talia Vázquez Alatorre.

Por otro lado, el gabinete del mandatario mexicano sufrió un cambio tras la renuncia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, que será reemplazada por Luis de Videgaray, cuyo relevo en 2016 estuvo marcado por las duras críticas hechas a su persona y al Gobierno mexicano tras recibir al magnate neoyorquino y presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Peña Nieto fue enfático en aclarar que buscará establecer relaciones bilaterales con la Casa Blanca luego de que el próximo 20 de enero Trump asuma la presidencia de Estados Unidos.