Al-Assad: El futuro de Siria lo decide solo su pueblo

El presidente de Siria, Bashar al-Assad, enfatizó que cualquier paso vinculado con el futuro de su país corresponde solamente al pueblo sirio.

Estas declaraciones fueron emitidas por el mandatario durante su encuentro con el grupo religioso juvenil integrado por imanes, predicadores y predicadoras de todas las provincias sirias.

>> Egipto pide regreso de Siria a la Liga Árabe

Respecto a Alepo, Al-Assad aseveró que la resistencia de los vecinos de esa zona ha sido el factor decisivo en la victoria sobre el terrorismo luego de los sacrificios del ejército sirio.

Declaró que "la guerra que libramos es de la mente, y en este punto viene la necesidad de disponer de las herramientas de discurso y utilizar un método de análisis y deducción para consagrar un concepto equilibrado, lejos de la superficialidad en el planteamiento de las cuestiones religiosas".

>> Dirigente iraní: EE.UU. sigue alentando guerra en Siria

De igual manera resaltó la importancia de la metodología en la labor y la elaboración de criterios para crear un estado de conciencia colectivo, puesto que "nosotros no podemos entender el Quran si no hemos entendido la vida, así como no lo podemos aplicar sin comprender la filosofía de la vida".