Acusan a exdirector del FMI Rodrigo Rato de fraude fiscal

La Oficina Antifraude del Ministerio de Hacienda de España imputó este miércoles al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato por cometer fraude fiscal de siete millones de dólares entre 2004 y 2015.

El juzgado de Madrid a través de un informe dictaminó que Rato, quien también fue ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar (1996 - 2004), adquirió un capital no declarado superior a las 14 millones de euros (14.979.200 de dólares) entre el año 2004 y 2015.

El informe presenta todas las actividades ilicitas en las que presuntamente incurrió el exministro de Hacienda. Por su parte, Rato, negó las acusasiones.

La Oficina Antifraude sostiene que durante ese tiempo, probablemente, defraudó siete millones de dólares, aunque si son descartados los ejercicios anteriores a 2009, ya que fiscalmente han prescrito, el fraude es de aproximadamente cinco millones y medio.

El ilícito de exministro se dio a través de "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como confereciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

El exdirector del FMI ocultó rentas utilizando las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway, y la española Kradonara.

En abril de 2015 efectivos policiales revisaron la vivienda y despacho de Rato con la finalidad de investigar el origen de la fortuna obtenida por este.