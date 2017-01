AN de Venezuela juramenta nuevo presidente en desacato

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, instaló este jueves una nueva directiva y nombró al diputado por el partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, como nuevo presidente del ente para el período 2017-2018, pese al desacato que mantiene a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El organismo judicial sentenció la desincorporación de tres diputados del estado Amazonas (sur), cuya elección el 6 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a irregularidades durante el proceso electoral.

Al respecto, el jefe del bloque parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, criticó la gestión de la directiva opositora de 2016 y exhortó a la nueva junta directiva a acatar las sentencias del TSJ y actuar con "legalidad".

El dato: Las acciones de la directiva de AN no han variado en su propósito de mantenerse en el marco de la ilegalidad, al intentar persistir en su proyecto político de enjuiciar al presidente Nicolás Maduro a través de un supuesto “Juicio Político” que no está consagrado en el ordenamiento jurídico venezolano.

En estos meses se ha evidenciado que los intereses y aspiraciones de la oposición en la AN no son los mismos que los del pueblo venezolano. No parece estar en sus planes poner fin a la “guerra económica” y al desequilibrio de la economía.

El diputado Borges sustituye a Henry Ramos Allup, de acuerdo con el pacto que hizo la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2015.

Por otro lado, se juramentó Freddy Guevara como primer vicepresidente en representación del partido Voluntad Popular, y Dennis Fernández como segunda vicepresidenta por Acción Democrática.

