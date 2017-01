50 legisladores demócratas no van a investidura de Trump

La lista de representantes demócratas que planean no asistir a la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump creció el martes a aproximadamente 50.

Un número creciente de congresistas demócratas, al menos 53, una cuarta parte de la bancada de ese partido, no acudirá el próximo 20 de enero a la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en señal de protesta contra el futuro mandatario.

El congresista de origen puertorriqueño, Luis Gutiérrez, fue el primero en anunciar que no acudiría a la investidura de Trump.

"Él tiene que ganarse mi confianza, él tiene que ganarse mi voto, mi presencia", explicó el sábado Gutiérrez tras participar en una protesta en un iglesia afroamericana de Washington. Este congresista hispano considera que "no es aceptable" lo que Trump ha dicho de los inmigrantes ni "las cosas asquerosas" que ha dicho de las mujeres y explicó que él no puede acudir a la ceremonia de toma de posesión "como si esto fuera normal o aceptable".

Pero Gutiérrez no será el único congresista hispano que faltará a la cita. Tampoco irán Adriano Espaillat, Raúl Grijalva, Nydia Velázquez ni José Serrano.

"No voy a ir a la toma de posesión de Trump como nuestro próximo presidente", dijo el viernes Grijalva en el pleno de la Cámara de Representantes. "Mi ausencia no está motivada por falta de respeto por el cargo ni motivada por falta de respeto al Gobierno que tenemos en esta gran democracia, sino como un acto individual de rebeldía frente a la falta de respeto mostrada a millones y millones de estadounidenses por parte de esta próxima administración y las acciones que estamos tomando en este Congreso", añadió este congresista por Arizona.

Tampoco acudirán a la ceremonia a los pies del Capitolio el congresista afroamericano y líder de los derechos civiles John Lewis ni John Conyers, el congresista más veterano del Congreso.

Lewis anunció este fin de semana que no acudiría a la toma de posesión de Trump porque no lo considera "un presidente legítimo". El presidente electo no tardó en atacarle en Twitter.

"El congresista John Lewis debería pasar más tiempo en arreglar la horrible situación en su distrito, que se está hundiendo (por no mencionar que está infecto de crimen) en vez de quejarse falsamente por los resultados electorales. Es todo hablar, hablar, hablar. No hay acción ni resultados. Triste", tuiteó Trump.

Los reproche de Trump contra Lewis provocaron indignación en las filas demócratas. Por lo que más congresistas se sumaron al boicot de la toma de posesión del nuevo presidente.

En la lista de demócratas que no irán a la ceremonia del venidero 20 de enero, están igualmente los legisladores Steve Cohen, de Tennessee; Jerrold Nadler, de Nueva York y Don Beyer, de Virginia; el legislador de Minnesota, Keith Ellison, fuerte contendiente a la presidencia del Comité Nacional Demócrata, así como muchos legisladores negros e hispanos.

Los congresistas demócratas de mayor rango como Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, de Nueva York, sí asistirán; y ninguno de los senadores demócratas ha dicho que no lo hará.