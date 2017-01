Louis van Gaal desmiente su retiro del fútbol

"No sé de dónde ha sacado esto la prensa en Holanda", dijo el entrenador al aclarar que no se retira todavía.

El director técnico holandés Louis van Gaal desmintió los reportes de la prensa neerlandesa de su supuesta retirada del fútbol.

"No sé de dónde ha sacado esto la prensa en Holanda. Tengo un año sabático y después del próximo mes de junio o julio decidiré si me retiro o no", aclaró.

Sin embargo, el director técnico indicó que podría dejar de entrenar, pero eso dependerá de las ofertas que le hagan.

Van Gaal reveló que el Valencia CF de España le hizo una oferta pero la tuvo que rechazar. "Puede ser el próximo año, dependiendo de cómo me sienta", dijo.

Los medios de comunicación difundieron este martes la noticia del retiro de Louis van Gaal, lo cual se difundió en redes sociales, donde los fanáticos publicaron mensajes de despedida y recordaron la trayectoria del entrenador.