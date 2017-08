4 años del Matrimonio Igualitario en Uruguay

acotar que los apellidos establecidos para el primer hijo, regirán para los siguientes. Si la pareja que desee adoptar son menores de 12 años (mujeres) y de 16 años (hombres) necesitará la aprobación de un juez, con un informe del Ministerio Público.

Sabías que-→ la Ley Nº 19.075 con fecha del 03 de mayo de 2013 y la Ley Nº 19.119 que entró en vigor el 02 de agosto de 2013 son las que garantizan el matrimonio civil entre las personas del mismo sexo en Uruguay.

La boda fue oficiada en un hospital de Montevideo, luego de que los contrayentes presentaron un certificado que acreditaba la inminencia del riesgo de muerte de uno de ellos. Según lo narró en su momento el director del Registro Civil, Adolfo Orellano, "fue muy emotivo".

Adopción Infantil

Desde 10 de enero de 2008 se reconoció legalmente su concubinato y a finales de 2009 se reformó el marco jurídico para que incluyese el derecho de adopción. Uruguay es la primera nación latina que permitió la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

Anteriormente, existían casos de adopción legal por parte de individuos homosexuales, quienes en algunos casos no revelaban su orientación sexual durante el trámite para evitar un posible rechazo, debido a que la unión no era reconocida, y en caso de muerte de su tutor legal, el menor no tenía derecho a permanecer bajo la tutela del otro miembro de la pareja.