Venezuela: los ricos quieren legitimar sus reclamos a costa de los pobres.

Es intolerable que un pobre salga en favor de los ricos que maltrataron históricamente a los pobres

También es incomprensible que un país pobre como Colombia se preste a colaborar con un país rico como estados unidos en contra de los pobres.

Los ricos y los países ricos históricamente han esclavizado a los países pobres y a los hombres y EEUU quiere esclavizar a una Venezuela que quiere ser libre.

Cuba es libre por que se blindo por la URSS (Rusia), estados unidos intento 800 veces invadirla y no pudo porque estuvo protegida por Rusia, este blindaje es acompañado por china y otros países. Hay que recordar que Venezuela fue creador de la OPEP que hizo tambalear al mundo.

EEUU quiere, invadiendo Venezuela, tomar la OPEP, punto estratégico clave para el resurgimiento de la industria del fracking en el estado de Texas USA y el aumento de la producción petrolífera.

Y la derecha anti patria venezolana

La derecha asesina intenta trasladar sus crímenes al oficialismo y genera odio entre hermanos venezolanos quienes son llevados con EL VIVA, nada más, con el “viva Venezuela” y POR ATRÁS promueven asesinatos, violencia y destrucción de instituciones del estado. Cuando el interés de estos RICOS CRIMINALES no es nada más que recuperar su “bien estar” y EL disfrute del saqueo al estado, por parte de los autodenominados líderes de la derecha López, carriles, machado, quienes tienen tanta suerte que una parte del pueblo, que no entiende, no ve más del consumismo, que además quieren parecerse a los ricos y con el solo hecho de mirar, ya disfrutan y gozan, “como simples miradores” de la buena vida de esta “gente espuriamente rica ” y no ven, el pueblo que los sigue , que estos ricos no son más que traidores a los intereses de los pueblos latinoamericanos, que se sienten gringos , cuando son el resultado de mezcla de razas amerindios.

Paralelismo accionar de la derecha con el formato de EEUU.

Esto nos recuerda al país del norte EEUU que tiene un pueblo alienado que goza y disfruta de la buena vida de los actores de Hollywood, actores que, hacen de héroes de la vida, buenos o malos, pero, exitosos, contagiando a la población de un status inexistente y reciben óscar por entretenerlos, y no enseñarles la verdad, la historia real, de la forma de enriquecimiento de la mayoría de la clase alta, empresarial, herederos de asesinos venidos a ricos/empresarios como la banca Morgan, recordando al pirata que blanqueo en su provecho el enriquecimiento de su piratería, por medio crímenes y traición, quien sabe a cuantos amigos, y sus herederos como buenos transportistas del gen pirata, de asesinos , de contrabandistas, de genocidas, hoy defienden su status, disfrutan y defienden su continuidad en el poder asesinando a todos aquellos que atentan contra su buena vida y poder, por todo y mucho más , la oposición venezolana, debe ser combatida por subversión y terrorismo, y alta traición a la patria, no se les debe mezquinar cárcel con estadía perpetua.

Vamos para adelante pueblo chavista, los vecinos estamos contigo!!!

prensa acddc-Héctor Moors-prensaacddc@gmail.com