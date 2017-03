"Si Mauricio Macri no cambia su política, puede haber una explosión social"

Argentina vive una grave crisis económica y social. ¿Cómo cree que está afrontando esta crisis el Gobierno de Macri?

No hemos visto ni una sola medida a favor de los pobres hasta ahora. Y no les creo cuando dicen que las cosas se van a solucionar en los próximos meses. El rumbo que han tomado es el contrario al que uno cree que tienen que seguir. Yo creo que hay que darle tiempo a un nuevo Gobierno, pero siempre y cuando tome el rumbo adecuado.

Con la pobreza en niveles altísimos, la inflación desbordada y los ajustes del Gobierno haciendo mella en las clases medias y bajas, ¿hacia dónde va Argentina?

Y si esto termina mal, eso significa muertos. Y, como siempre, los muertos los ponen los pobres. Y eso me causa mucho dolor y mucha pena porque me parece que con este modelo vamos por ahí. Si no hay un cambio por parte del Gobierno, podemos ir hacia una explosión social en el país. Tengo mucho miedo de eso pero no veo que se vaya hacia otro lado. Y en algún momento, a algún policía se le puede ir la cabeza o alguno que protesta va a decir algo de más. Este modelo no se sostiene sin represión.