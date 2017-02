¿SEGURIDAD CIUDADANA O SEGURIDAD SOCIAL? ¿Qué es lo que realmente debería preocupar a la población

Mientras camino por las calles del Centro de Lima rumbo al trabajo me detengo en cuanto puesto de periódico me encuentro para observar los titulares y estar informado sin embargo lo que se lee en todos estos son, en su mayoría, noticias relacionados a la delincuencia común. “Asaltaron chifa en x distrito”, “Raqueteros son detenidos cuando asaltaban a un joven…”, “Se evalua la ampliación del estado de emergencia en el Callao” estos son solo algunas de las noticias que se lee todos los días en diarios como “Ojo”, “Trome”, “Perú21” entre otros y por supuesto en los noticieros de la televisión nacional.

A tal extremo habría llegado la inseguridad que se vive en el país que entre las medidas que plantea aplicar el actual gobierno, como parte de las facultades otorgadas, se impone como la más importante… “la seguridad ciudadana”, bajo el argumento que es el problema que “más preocupa a los peruanos”. Pero… ¿en realidad será el problema más crítico?, en realidad es lo que más teme la población día a día? ¿Y si se llegase a erradicar la delincuencia común?, ¿las familias serían felices?, los trabajadores estarían despreocupados?

Cuando ingreso a internet y observo las redes sociales de amistades de la universidad me encuentro con información actualizada que no percibo en los medios tradicionales (radio, televisión, diarios). Noticias que rebelan la situación económica de la población, salasrios congelados más de veinte años, posible despidos masivos por parte de las empresas, las míseras condiciones en las que se encuentran las comunidaddes amazónicas por los continuos derrame de petroleo, enfermedades por contaminación ambiental en las comunidades andinas, desnutrición infantil en varias regiones, huelgas de trabajadores, pacientes en estado crítico por falta de medicamentos en los hospitales entre otros problemas que parecen no tener importancia por ser la inseguridad ciudadana el pricipal problema o al menos al ser considerado de esa manera.

Ante tanta publicidad a la seguridad ciudadana presento las siguientes preguntas:

¿A un obrero o trabajador de alguna empresa privada le preocupará más la inseguridad antes que la posibilidad que le reduzcan su salario sin previo aviso?

· ¿A un campesino le preocupará más la seguridad que la posibilidad que una empresa minera le contamine sus lagunas o ríos que son su fuente de trabajo?

· ¿A una madre de familia con un hijo o hija hospitalizada le preocupará más la inseguridad que la posibilidad que su vástago pueda perder la vida a causa de falta de medicamentos o equipos médicos que puedan curar la enfermedad de su hijo o hija? (como viene sucediendo actualmente).

· ¿A un profesor le preocupará más la inseguridad que el futuro de sus hijos? Tomando en cuenta el mísero sueldo que percibe mientras que los ministros de estado (entre ellos el de Educación), haciendo uso de su poder, se duplican el sueldo para percibir S/. 30.000 mensuales.

· A una madre de familia que tiene que laborar doce horas y no puede atender, como debería de ser, a sus hijos por falta de tiempo… ¿le preocupará más la seguridad ciudadana?

· A una pensionista de AFP ¿le preocupará más la seguridad ciudadana que la posibilidad de recuperar sus aportes? Tomando en cuenta que para ello el aportante deberá cumplir 110 años de edad por ser el promedio de vida de un peruano según las tablas de mortalidad de las mismas AFP

· A un trabajador (a) de service que labora 8 horas a más y recibe S/. 850.00 mensuales (tómese en cuenta que la canasta básica familiar está por S/ 1,212 según INEI) mientras que los llamados padres de la patria (congresistas) perciben S/. 15.600 mensuales, ¿le preocupara más la seguridad ciudadana? Y ésta ¿por encima del incremento salarial como tema de debate?

Según las diferentes encuestas los peruanos creen que la inseguridad es el principal problema que aqueja al país, incluso por encima de la economía. Así lo “demuestra” una encuesta realizada por la Universidad Católica en marzo del presente año cuyos resultados revelan qué: “el problema más álgido del país es la delincuencia e inseguridad ciudadana. El 80% de la población nacional así lo considera” (IOP-PUCP, 2016).

Y otra encuestadora realizada el año 2014 revela qué “La inseguridad es el mayor problema que enfrenta la sociedad peruana. Así lo confirma el Barómetro de las Américas 2014 (Lapop, por sus siglas en inglés). En segundo lugar queda la economía; y luego, la corrupción”.

Pero… ¿en realidad eso es lo que siente la población? ¿o se les ha hecho creer eso mediáticamente?