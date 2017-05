Respuesta contundente al Fallo 2 x1 en la Plaza de mayo

Bajo la consigna "señores jueces: Nunca Más", convocado por Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Centro de estudios legales y sociales, Liga argentina por los derechos del hombre y varias organizaciones sociales, políticas, culturales, gremiales, estudiantiles, se movilizo el pueblo argentino en un claro rechazo el fallo del 2 x 1 a genocidas que cometieron lesa humanidad. La presencia de casi medio millón de personas en la plaza de mayo demostró que el pueblo tiene memoria.

En la Apertura se leyó un comunicado conjunto en el que señalaron que "la sociedad reaccionó frente a un fallo antidemocrático y pro dictadura".

Luego siguieron las palabras de Taty almeyda "No queremos convivir nunca más con los asesinos más sangrientos de nuestra historia. Nuestro pueblo no merece ser condenado al olvido", "Estamos acá celebrando porque lo logramos. Una vez más se demuestra que el pueblo unido jamás será vencido", arengó Almeida y agradeció la donación de 30 mil pañuelos para la marcha. "El pañuelo es también el simbolo de los 30 mil. El pañuelo es lucha que no afloja que seguiremos adelante",

Nora cortiñas recordó que "hasta hace una semana era indiscutido que esta ley no incluía a los crímenes de la dictadura", y destacó: "Que quede claro: los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2x1 a estos crímenes atroces".

Estela de Carlotto afirmo al concluir el acto : “Aquí estamos en esta plaza y en las plazas de todo el país alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con todas fuerzas. Señores jueces Nunca más ningún genocida suelto”.

Con este acto Multitudinario, la Corte Suprema de Justicia alcanza su máximo nivel de desprestigio. El pueblo movilizado señala la enorme profundidad de la conciencia popular en materia de derechos humanos. La recuperación de la verdad histórica es algo que los Argentinos no están dispuestos a negociar.

Maria Fernanda de la Quintana

Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades.

Posgrado “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”. UBA.- Posgrado Salud, vulnerabilidad y territorio. UBA.-Posgrado “Formulación, diseño y evaluación de impacto en Políticas Sociales”. UBA.- Posgrado “Prácticas de Cuidado e Intervención Socio Sanitarias”.- Posgrado “Sociología de la Alfabetización”. UBA