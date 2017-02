RÍO NEGRO: CIENTOS DE MEDIOS CUBRIERON LA PUEBLADA

Nuevamente una cantidad impresionante de medios se sumaron a retransmitir la emisión especial organizada por Radio Fogón, Alas y La Negra. Los medios nacionales debieron prestar atención a lo que sucede en El Bolsón localidad ubicada al sur oeste de la provincia patagónica de Río Negro, porque rompe todas las lógicas. Un municipio pequeño del interior, muestra cómo la unión de las organizaciones se transforma en Poder Popular.

Luego de la marcha del 7 de enero, que entre otras cosas mereció parte de la primer conferencia de prensa del presidente argentino Mauricio Macri a defender a su amigo Joe Lewis, el inglés que pretende comprar funcionarios políticos para desarrollar sus proyectos extractivistas en esa región, este sábado 11 de febrero el país volvió a mirar al sur, para seguir lo que desde muchos lugares se anhela: salir a la calle y frenar las políticas antipopulares que se implementan desde la construcción de un proyecto conjunto, que incluya a todos los sectores populares.

Desde esa misma perspectiva es que la transmisión fue tomada y difundida por las tres redes de radios comunitarias, alternativas y populares del país, FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), AMARC- Argentina (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos). Esta última, también agrupando a muchos medios gráficos en papel y digitales, que siguieron y reprodujeron lo que estaba sucediendo en El Bolsón en los diferentes formatos posibles.

Hoy domingo, varios son los medios de tirada masiva que también se hacen eco de lo que sucede, refiriendo también a la masividad de la marcha y el carácter alegre de la misma.

Casi cuatro horas duró la transmisión que arrancó con una sección informativa, y siguió con la cobertura de la marcha.





Carrozas muy creativas y significativas pudieron verse, como la de los y las vecinos de Lago Puelo, que se organizaron para parar la extracción de áridos y destrucción del Río Azul por parte de canteras privadas que vienen socavando las costas de tan hermoso río. Una topadora que con su pala encaraba el río e iba dejando muerte y contaminación a su paso, llegó a la marcha desde la localidad chubutense que se encuentra pegada a El Bolsón. También se pudo ver una camioneta cargada de ovejas, patos, pavos, gallinas, conducida por un poblador de Mallín Ahogado, nacido y criado en ese paraje rural, quien entrevistado por uno de los varios móviles de la radio abierta, contaba que quería mostrarle al intendente que no era verdad que la gente nacida aquí estaba de acuerdo con el negociado. Otra camioneta llevaba en la caja a Fidelia, pobladora mapuche de Mallín Ahogado también, quien iba hilando lana con una tradicional rueca, acompañada por un perro, y un chivo. Fidelia fue contundente en sus expresiones, tanto en los reportajes durante la marcha, como en el palco montado frente al Acampe Pacífico y Popular, en la intersección más importante de la sureña localidad, donde se cruzan la Ruta Nacional 40 y la avenida San Martín. Allí varios oradores dejaron claro que no se puede permitir que un intendente atienda de forma preferencial los intereses empresariales mientras en los barrios faltan las redes de agua potable, hay familias hacinadas en terrenos improductivos, y con carencias de los servicios básicos. Un barrio privado no trae soluciones, trae problemas, dijo una de las voces que pudo escucharse por los micrófonos.

Fuera Laderas (empresa del multimillonario Lewis) se gritó en forma unánime. Ya no los queremos ni en el cerro de esquí. Fuera funcionarios cipayos y corruptos. También se criticó desde la Asamblea a los políticos oportunistas que ahora se posicionan en contra del negociado, porque ven que esto los acerca a un voto popular. Sostener la Soberanía Popular es mucho más difícil que sólo ir a votar una vez cada cuatro años -sostenía una de las oradoras- es estar en la calle, todos los días, construyendo el proyecto que queremos y no el que nos quieren imponer.

Para finalizar, también estuvieron presentes en el palco referentes de las comunidades mapuche de Cushamen quienes comentaron que acababan de presentar una denuncia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violenta e ilegal represión sufrida en enero por el Estado Argentino como pueblo mapuche y miembros del acampe que se habían acercado ante el llamado desesperado de que los estaban reprimiendo. Contaron también que sus hermanos heridos se recuperan y que ellos entienden que la lucha es una sola, contra el capitalismo que tiene cara de Lewis, Benetton y sus funcionarios títeres.