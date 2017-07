País pequeño, infierno grande

Esto no es más que una nota de opinión de alguien que ha estudiado comunicación y que observa cómo se bastardea la democracia en el Uruguay. No es posible aceptar que alguien como Luis Almagro esté ocupando en nombre de nuestro país un cargo como el que ocupa siendo un lacayo servil de intereses contrarios a los de nuestra América Latina. En el día de hoy el pueblo de Venezuela ha demostrado cual es el sentido de la palabra "democracia". Esto me ha impulsado a escribir estas breves palabras porque sé que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está con Venezuela pese a la enorme influencia de los grandes medios de comunicación al servicio de esos intereses espurios. Solo quiero hacerles llegar un abrazo enorme a los venezolanos que han decidido en las urnas su propio destino.