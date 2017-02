NI UNA MENOS: Indignación condicionada a la causa y su clase social

Más de 150 mil personas participaron en la marcha denominada "ni una menos", increíble cantidad de gente que se movilizó, por la gran publicidad que tuvo el evento, en defensa de las mujeres. Pero… ¿por todas las mujeres?

El lunes 19 de setiembre algunos medios informaban sobre la brutal agresión que recibió la premio Goldman, Máxima Acuña una mujer campesina que desafió a la poderosa empresa minera Yanacoha en Cajamarca. Tras este atentado, en las redes sociales los cibernautas se solidarizaban con Máxima mas no se realizó convocatoria alguna frente a este acto de violencia contra una mujer por parte de matones, varones por supuesto. ¿Dónde quedo la solidaridad? Se dice “tocan a una, tocan a todas”, sin embargo el repudiable acto no recibió la cobertura que sí recibió la agresión a la bailarina Lady Guillen. ¿Por qué?

La respuesta es sencilla: Los medios de comunicación solo publicitan las acciones de “lucha” en defensa de sus intereses, en este caso solo solidarizándose con mujeres de la burguesía embrutecedora. No olvidemos que la convocatoria lo hizo la mencionada BAILARINA de la farándula cuyo caso indignó por la decisión del juez en liberar al agresor. Pero acaso no eses mismo Poder Judicial que archivo la denuncia contra Alberto Fujimori por ordenar esterilizar con engaños a 200 mil mujeres? ¿Hubo protestas masivas por este atentado contra la mujer?

Si bien la población participó en rechazo a la violencia esta marcha fue objeto de promocionamiento de campañas oportunistas de políticos como la Merecedez Araoz. ¿Qué hacía una insensible como la ahora vicepresidenta en una marcha de esa naturaleza?, sí ella cuando era Ministra de comercio exterior nunca se solidarizó con las mujeres en Bagua que sufrieron al perder a sus hijos en la defensa de la tierra en el Baguazo el 5 de junio del año 2009.

La marcha “NI UNA MENOS” si bien fue participativa, al ser convocada por mujeres de la farándula insensibles con la problemática de mujeres del campo, a las cuales no se les toma en cuenta, no viene a ser más que una actividad discrimininadora. No solo es la agresión física lo que sufren las mujeres, también es laboral y étnica o acaso no es agresión contra la mujer las imágenes que propaga el denominado “artista” Jorge Benavides con su personaje “La Paisana Jacinta”, ¿acaso este personaje no agrede la imagen de la mujer del campo?

Me solidarizo con las mujeres agredidas por varones degenerados pero no comparto las convocatorias burguesas y la indignación condicionada a las causas de la agresión y la clase social a la que pertenecen las mujeres agredidas.

Comparto la frase creada por las estudiantes de un círculo de estudio universitario: “Organizándome seré una MENOS explotada y una MÁS emancipada”.