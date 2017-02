Luchemos por un mejor trato a la comunidad LGTBI.

Ante tanto odio y discriminación por parte de la sociedad en su conjunto, vemos una triste realidad en nuestros países llamados conservadores, machistas y retrógrados; vayamos pues a tomar conciencia de esta forma de ver la vida desde el punto de vista del avance de los derechos fundamentales en el respeto a su dignidad como persona de esta comunidad presente en los 5 continentes.

La Iglesia Católica, la sociedad , los códigos civiles y las constituciones del mundo hace hincapié que existe dos géneros el femenino y el masculino, que no existe otro genero de igualdad, pero hay inclinaciones y comportamientos naturales en la forma de ser en cada persona y no aberraciones, perversiones, o mariconadas como lo hace la mayoría de esta sociedad, que ven en los LGTBI como bichos raros y personas de segunda categoría, así como la sociedad en su conjunto avanza y evoluciona , el derecho a los LGTBI también se encuentran plasmados en derechos igualitarios a la unión civil , a la unión de hecho , a los matrimonios y a la capacidad de adoptar hijos, pues se dice que muchas parejas LGTBI crían mucho mejor a sus hijos adoptivos que una pareja heterosexual que muchas veces estos hijos concebidos sufren la separación de los padres, problemas, falta de poder adquisitivo, económicos, sentimentales, hogares disfuncionales, abandonos hacia sus vástagos, etc.

Dentro de las comunidades o países que respetan estos derechos fundamentales de igualdad y que es digno de imitar están las naciones nórdicas sean estos Noruega, ( que es el primer país en darse la primera ley en aceptar el matrimonio igualitario allá por los años de 1970 entre personas del mismo sexo ), Suecia ,Finlandia , Dinamarca, citando también a España , Francia, Italia y muchos otros en Europa que ven y a la vez son tolerantes con este grupo de personas que quieren , o mejor dicho ya tienen su ley en que puedan vivir en armonía con su comunidad, con su país y con la sociedad tolerante que en ella enarbola el sentido común que todos los seres humanos somos y tenemos los mismos derechos civiles ante la ley dentro del mecanismo de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Caso distinto , en países de la región como el Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay donde todavía no se aprueba una ley de unión civil de las uniones de hechos de las parejas del mismo sexo, y casos como el de Uruguay y Argentina que fueron los primeros países en adoptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues le siguieron con este fin Estado Unidos, Canadá , Brasil , Chile, Colombia, México, y próximamente entra a debate en sus principales asambleas nacionales en Ecuador y Bolivia.

Hagamos pues que esta sociedad mojigata haga valer los derechos ciudadanos y fundamentales en este grupo de seres humanos que quieren igualdad ante la ley, y la Iglesia Católica cambie de parecer ante estos hijos de Dios que lo único que quieren es que sean reconocidos como una comunidad que aporte a la sociedad y al desarrollo económico , productivo , cultural y sostenido de determinado país.