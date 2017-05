Vivimos momentos importantes en nuestro mundo, saliendo y viendo un poco mas allá de la coyuntura de gobiernos de espaldas a los pueblos y al cuidado del planeta, podremos entender que no se puede bajo ningún punto de vista, pensar en gobernar bien sin atender las necesidades de la sociedad como así también las de la Tierra, por qué simplemente todo es uno. Comienza un nuevo momento donde todo se acelerará, el cambio ambiental, el cambio en la matriz del empleo debido a las tecnologías, la desigualdad económica y de oportunidades en los próximos 15 años serán lo que marque el futuro no sólo de Argentina, sino también de toda la humanidad.

Debemos estar atentos y formados para hacer frente a esto, trabajando activamente desde el lugar y el rol que nos toque en la sociedad. Pude conocer en primera persona el punto de vista de las culturas Mayas e Incas, como así también la visión del Papa Francisco, todos coinciden en muchas cosas, pero la coincidencia más importante quizás sea que: "Todos somos importantes e indispensables en el proceso de cuidado de este mundo".

La política debe vincularse realmente con el cuidado del planeta, y cada país en especial cuidar sus recursos naturales que algunos de ellos en un futuro no muy lejano será codiciado por otras naciones que no cuentan con ellos o terminaron sus reservas, el gas, petróleo, agua y alimentos entre otros, serán el nuevo "oro" que hace más de 200 años vinieron a buscar a América de distintos puntos del mundo, esto debemos trabajarlo como sociedad, el conocimiento de nuestra tierra, de las riquezas culturales y naturales de nuestros países es fundamental, hablamos de educación.

Enseñar que todos somos hermanos y todos somos hijos y guardianes de la Tierra, y que no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra.

En este sentido comparto la visión de la Encíclica del Papa Francisco "Laudato Si" con una visión clara respecto a estos temas, no es condición ser católico para leer y compartir su visión, las barreras de creencias, de razas, de banderismos de cualquier tipo también quedan en el pasado, el nuevo mundo que nos espera a la vuelta de la esquina no discrimina por estas características no caigamos en ese error, el nuevo mundo cuenta con otras divisiones, las de los seres humanos que trabajarán por los problemas más importantes que este mundo tendrá en breve, el desempleo masivo, la educación, él hambre y el cambio climático, y los que simplemente no lo hagan, por dejadez o por beneficio propio, creo en la humanidad, y si fuimos capaces de destruir algo, también somos capaces de arreglarlo.

"Por cada tres respiros tuyos, dos son del mar y uno de los árboles"

Gustavo Ventura