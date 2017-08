La huelga médica y de los maestros en el Perú.

Ya van 25 y 35 dias de la general de los docentes y médicos en todo el territorio nacional,. Vayamos pues a la incapacidad por parte del ejecutivo bajo la administración y tutela de Pedro Pablo Kuczynski, huelga que no dá visos de solución y que muchos niños corren el riesgo de perder este año escolar 2017. Tanto la Ministra de salud ( Patricia García ), como la Ministra de Educación(Marilú Martens ),seriamente cuestionadas en sus ministerios a su cargo y responsabilidad ;son incapaces de solucionar un problema agudo ,pues diríamos que son derechos fundamentales que la salud y la educación sean derechos primarios y que el Estado satisfaga estas necesidades urgentes por el bien de un desarrollo óptimo y de cuidado para el pleno desenvolvimiento y desarrollo integral de la población.

Pero eso no entiende el gobierno lobista y neoliberal de PPK, pues dentro de su segundo mandato de gestión no dijo que va a solucionar esta huelga, solamente esperar para el próximo año en dar recursos y un 0.15% del PBI al sector salud, con un sistema que está en cuidados intensivos, diríamos pues que el Perú es un paciente enfermo y moribundo, muchos hospitales se caen a pedazos debido a su mala calidad en construcción e infraestructura, no hay equipos médicos óptimos, no hay medicinas en stock, no hay camillas, médicos que operan con taladros de construcción, los médicos peruanos son los peores remunerados de la región, el sueldo que gana un médico nombrado es de 3 mil a 2,500 soles ( 924 dólares ) , mientras otros profesionales de la salud en la región , el caso de un médico boliviano, brasileño o ecuatoriano fructuan entre 2,500 a 3 mil dólares mensuales.¿ Tantos años de esfuerzo, sacrificio para que el Estado les pague una miseria de sueldo ?. Ni que hablar de los médicos contratados , muchos ganan sueldos ridículos que no llegan a cubrir la canasta básica familiar. Esa es la realidad de los buenos médicos peruanos que se sacrifican día a día para que los pacientes tengan un mejor tratamiento de su enfermedad y una mejor calidad de vida.

Otra de las falencias es la huelga de los profesores del SUTEP ( Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú que ya lleva dias sin solución, los problemas en el sector educación son muchas, pero podemos mencionar las urgentes y necesarias, como el imponer a cada profesor una curricujla desfazada, la contratación docente de un proceso irregular que conlleva a ciertos favoritismos políticos, la escala remunerativa incumplida por el ejecutivo, pues un profesor o docente nombrado tras prolongados años de trabajo en colegios públicos enseñando en una escuela de educación primaria no ganan menos de 1,500 soles ( 458 dólares ), deberíamos añadir también la precaria situación de los profesores contratados por el Estado que ganan un poco más del salario mínimo vital SMV, son 900 soles, algo así como ( 274 dólares ) que no alcanzan para nada, sueldos de nombre y donde este gobierno se atreve a decir que estamos en un crecimiento económico sostenible, cosa totalmente alejada de la realidad.

Para que un país sea realmente desarrollado el mismo Estado debería de invertir de 6 a 7% de su PBI en educación y salud, cosa muy distinta al caso peruano, pues en el sector educación solo se destina al 3.8% ,y al sector salud el 4.2%; y es por eso que vemos estos problemas con el recurso humano no satisfecho con las políticas económicas neoliberales.

Solucionar estas paralizaciones es gran problema que se viene para este gobierno venido a menos ¿ Se puede esperar algo alentador ?, ¿ Habrá algo en el fondo donde se quiere privatizar los servicios en salud y educación ?, ¿Porque no se hizo un cambio de ministros en estos sectores ?, ¿ Que hay detrás de todo esto ?, ¿Más y más lobys descarados ?, ¿ Se perderá el año escolar en las regiones de Cusco, Ayacucho, Junin,, Huancavelica , Apurimac, Puno y las regiones del norte, sur y centro del país ?. Estaremos atentos ante tanta mediocridad de este gobierno servil de grandes intereses del gran capital lobista.