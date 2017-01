FLORENCIO RANDAZZO Y SU INEQUÍVOCA DEFENSA DE UN SISTEMA HETERONORMATIVO

El ex Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, declaró este jueves a la prensa que su relación con la alianza Cambiemos que dirige el presidente Mauricio Macri sería tan imposible como "volverse puto (homosexual) de grande".

- He aquí mi reflexión-

Año 2017 y todavía algunas personas, que se parecen más a los fanáticos que actúan en nombre de la religión para cometer las más grandes atrocidades, creen en que la sexualidad se elige.

Demás está decir o plantear que, la sexualidad, como integración de un todo para el ser humano es algo que vive en uno mismo desde que nace.

Con esto no es que pretenda poner en tela de juicio la capacidad intelectual de quienes todavía siguen creyendo en viejos conceptos que de alguna u otra manera, fueron usados para violentar las libertades de los seres humanos y sus derechos; pero es que realmente me cuesta creer que en nuestra época sigan existiendo este tipo de pensamientos heteronormativos y machistas que lo único que hacen es retrasar la discusión a un lugar del que de la única forma que se puede salir, es alejándose de las religiones que usan sus dogmas para dominar a las mentes más vulnerables y, así imponer sus ideas fachas para atacar a los seres humanos que no las cumplan.

Realmente es muy triste tener que estar contando y explicando que nosotros, los homosexuales, somos seres humanos que llevamos la misma vida que un "ser humano heterosexual", pero con la gran diferencia de que no nos dejamos guiar por el odio de las religiones ni de los sistemas patriarcales; sino todo lo contrario y muy por encima de todo ello. Somos seres libres, pensantes y que tenemos la capacidad intelectual para no caer en las mentiras que, las sociedades heteronormativas, quieren imponer como "realidad" para que se pueda vivir en sociedades puras y libres de mentes insanas (lesbianas, gays, chicas trans, bisexuales, etc).

Repudio toda clase de llamamiento heterosexual, represivo y fachista que provenga en especial, de funcionarios que formaron parte de un movimiento social y político, que sostuvo como principal estandarte, la igualdad y el respeto por la diversidad sexual. Que fue pionero en materia de derechos para la comunidad GAY, en América Latina, y que abrió un espacio de debate en donde se pudo, por primera vez, hablar desde el conocimiento, con respeto y total libertad.

Lamento profundamente que algunos no tengan la capacidad sentimental e intelectual necesaria, como para aceptar y respetar las diferentes vidas que los seres humanos pueden elegir como estilo de vida.

Sólo quería escribir estas palabras para repudiar al ex candidato a la nada, Florencio Randazzo, y decir que en mí no existe más que lástima. Nunca rencor.

