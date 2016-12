Entre lo utópico y real de los Congresos de la Patri

Los Congresos de la Patria representan dentro del imaginario venezolano, el nuevo bloque de los movimientos sociales que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro llamó a Constituir.

Estos espacios están enmarcado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues cuando hablamos de democracia participativa protagónica y de la toma de decisiones del pueblo, los Congresos de la Patria en cada uno de sus secciones representan esa vinculación directa entre el ejecutivo y los ciudadanos, debatiendo, interactuando, problematizando y buscando solución a cada uno de sus problemas.

En el caso de los Congresos de la Patria Educación Universitaria, las universidades, son esos recintos donde se vincula la educación entendida como formal y no formal, estructurada y no estructurada, la ciencia, la tecnología y la innovación, donde se forjan los hombres y mujeres para el mañana. En los últimos años estos espacios han sufrido grandes transformaciones no sólo de forma sino de fondo, pues en revolución se ha entendido que su principal tarea es la de estar al servicio del pueblo, Freire decía “La ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación permanente y humanización del hombre” y “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”.

El Presidente Hugo Chávez nos dijo que nos convirtiéramos en él, que nos multiplicáramos y avanzáramos hasta la liberación definitiva de la bestia del capitalismo de nuestra patria, devolvió las riendas de la nación en lo político y en lo social, entregó al pueblo el poder popular.

En el estado Zulia, las universidades desde que recibieron la invitación a participar en los Congresos de la Patria, no se fueron de vacaciones, puesto que trabajaron todo el mes de agosto en la organización de los Pre-congresos y congresos con un total de más de 80 reuniones preparatorias; recibieron a los estudiantes con la realizaciones de los mismos desde el 19 de septiembre hasta el 7 de octubre, contabilizando 18 pre congresos, 10 congresos universitarios, 1 un congreso estadal, para un total de 29 actividades, y una participación de 22.400 personas, recorriendo el territorio zuliano de norte a sur, de este a oeste, conociendo las realidades particulares de cada universidad, para luego verse el 27 de octubre de 2016 como una sola, con miras a hacer la Venezuela Productiva y socialista que soñamos, combinando cada una de las fortalezas y oportunidades de cada una de estas 10 casas de estudios, en pro de lograr la patria de Bolívar y de Chávez.

En el 2017 el Congreso de la Patria Educación Universitaria se declara en sesión permanente, pues se debe revisar con el pasar de los días los acuerdos, vincularlos como una sola universidad, crear redes de investigación permanente entre profesores y estudiantes entre sedes y a nivel nacional e internacional, estar atentos a los conatos de violencia y división que quieren lograr la derecha, a los pasos agigantados que está dando el capitalismo en América Latina, pero sobre todo, ser leales y consientes de este proceso revolucionario.

En revolución se han creado 44 universidades experimentales, con más de 3 millones de estudiantes universitarios. Venezuela vive momentos de dificultad y necesita que cada uno de los venezolanos y venezolanas pongan a disposición colectiva cada una de sus capacidades para salir victoriosos de este momento.

En el seno de las universidades debe prevalecer la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo de las necesidades productivas, investigativas, sociales y económicas del país, mediante la creación de pensum vinculados a los 15 motores, para la incorporación de los estudiantes universitarios a ellas, así como la detección temprana de cuáles son las áreas con debilidades de talento humano para orientar a los bachilleres a ellas, vinculación directa de los recintos educativos con los movimientos sociales (CLAPS, Consejos Comunales, comunas) para la formación formal, la eliminación de algunas carreras donde existe gran número de egresados subutilizados, reorientación y especialización, masificación de la educación sin desmejora de la calidad educativa.

Para que esto funcione las universidades son las garantes y responsables del proceso, de la vinculación directa entre los diversos sectores: universidad-comunidad, universidad- Estado, universidad- empresas públicas y privadas- Estado, no sólo en papel sino en la praxis.

El Che Guevara decía “Cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, estamos en revolución” pero cuando nos acostumbramos a lo extraordinario en la cotidianidad y lo consideramos como un deber y derecho, sin examinar a fondo el camino que nos trajo a eso, se deja de observar los pasos agigantados que se han dado y se corre el riesgo del retroceso.