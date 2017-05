Alguien Pregunta si DIOs existe:

Le respondo:

Si alguien va a la escuela aprende lo que hasta ese momento no tenía idea de que existía... cuando alguien desconoce por no ir a la escuela y por no tener el hábito de leer libros importantes para una cultura humana, nunca dejará de ser un insignificante ignorante, su entender de las cosas será muy pobre y siempre estará confundido. En la preparación está el crecer en el conocimiento e ir disminuyendo la ignorancia, sobretodo debes prepararte en lo espiritual para no caer en las religiones falsas y ser presa fácil de los estafadores religiosos..

Mientras menos ignorancia tengas en ti, más difícil será que te engañen.

Por mi preparación espiritual tengo la certeza de la existencia del DIOs Vivo y por mi preparación espiritual y humana he sido llamado a ser uno entre sus trabajadores en su lagar bendito. Estoy en misión para DIOs mi Señor Yahveh. Lo que debe ser atado (Lo que ofende a DIOs), atado será y lo que debe ser liberado (Lo que a DIOs Alaba), liberado será…

__--- Profeta, ungido Rey, asistente en la tierra del Apóstol Pedro, soldado del Dios Vivo: Alirio José Angulo… Es así…

17-04-2017

