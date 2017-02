ELECTORES DEL NORTE, SIENTEN VERGÜENZA POR POLITICOS MENTIROSOS

Al parecer a la zona norte del país, le ha tocado la mala suerte de pasar vergüenzas ajenas, con sus representantes ante el congreso de la república, debido principalmente a sus acciones desde su inscripción como candidatos y luego en su labor congresal.

Primero fue lo del candidato a presidente Cesar Acuña, el cual se descubrió que había presentado tesis con plagio y por lo tanto era indigno de poseer el título de doctor, inclusive desde Europa se anunció una investigación al respecto, pero quedo sin esclarecerse debido a que fue separado de la campaña por violar normas electorales.

Ahora la mala noticia es publicada en los principales medios de comunicación, como canal N y otros, respecto a la congresista Maritza García, del partido Fuerza Popular del ex gobernante hoy preso Alberto Fujimori, la cual sería despojada del título de abogada y de otros grados debido a que no contaba con estudios secundarios concluidos. Esto por parte de la universidad Nacional de Piura, la cual anuncio por medio de su vicerrectora, la que confirmo que el certificado de quinto de secundaria era falso y por lo tanto no pude tener los grados otorgados.