Condenamos a la oposición y al EEUU de conspiración contra la paz del pueblo de Venezuela con quienes nos solidarizamos.

OEA-ONU-OTAN son órganos subversivos y de promoción de terrorismo internacional comandado por su subsidiaria/fundador EEUU que, no conforme con sus propias organizaciones subversivas y de terrorismo COMO EL PENTÁGONO, EL FBI, LA CIA, legaliza, amplía y justifica sus intervenciones subversivas y de terrorismos internacional en estos ministerios OEA-ONU-OTAN. Hoy descaradamente CON PERSONAJES TRAIDORES A LOS INTERESES LATINOAMERICANOS lo están demostrando con Venezuela, y la historia después condenara a los partícipes traidores como Almagro pero, el daño que le están haciendo al país Bolivariano no se restablecerá como ha sucedió con los golpes militares que mataron luchadores, ilustres, personas que pretendían ser libres y que molestaban a EEUU no se los recuperara facilitando este estado de caos que pretenden endilgar al gobierno de Maduro. Por lo antedicho es que repudiamos estos actos diabólicos perpetrados por la oposición y su cómplice EEUU en contra del pueblo de Venezuela.

ACDDC