Santiago Maldonado, hermano del joven desaparecido el martes durante la represión a los mapuches.

“Se llevan a una persona y después dicen que no la tienen”, señaló. También confirmó que Prefectura Nacional realizó rastrillajes en la zona y que ninguna autoridad se comunicó con él para darle explicaciones sobre la desaparición de su hermano.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven desaparecido el martes durante la represión a la comunidad Lof de Cushamen, en Chubut, confirmó que ayer efectivos de Prefectura Nacional rastrillaron la zona. De este modo, ratificaron los testimonios de la comunidad mapuche. Es decir, que Maldonado, nunca había cruzado el río, argumento utilizado para plantear que se había ahogado y justificar su desaparición. “Acuso a Gendarmería por la desaparición de mi hermano”, afirmó Sergio Maldonado.

Agregó: “No se lo llevó el río o se lo tragó el agua. A él lo capturan, le pegan y lo llevan en una camioneta blanca, con signo de Gendarmería. Y desde ahí no se sabe más nada”, detalló el hermano del joven desaparecido al cumplirse cinco días de la represión a la comunidad mapuche.

El pasado martes alrededor de un centenar de efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche. “La Gendarmería disparó balas de plomo y de goma y quemó todas las pertenencias”, habían relatado miembros de la comunidad. Lof Cushamen está en el centro de la tormenta porque su líder, Facundo Jones Huala, fue arrestado el 28 de junio, poco después del encuentro entre el presidente argentino Mauricio Macri y su par chilena Michele Bachelet, en Santiago. No obstante, la Corte ya ratificó el viernes la nulidad del juicio de extradición a Chile, por el que efectivos locales lo habían apresado.

“Parece una burla. Se llevan a una persona detenida y me dicen que no la tienen. ¿Dónde está entonces? ¿Cómo desapareció?”, se preguntó Sergio Maldonado, quien en declaraciones con radio la Patriada cargó directamente contra Gendarmería y denunció el silencio de las autoridades nacionales y provinciales. “Por parte del Estado no recibí ninguna explicación”, reiteró.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó ayer al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas “una acción urgente para que el Estado argentino tome de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Santiago Maldonado”.

“A mi hermano lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para largarlo”, afirmó ayer otro de los hermanos de Santiago Maldonado durante una conferencia de prensa convocada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).