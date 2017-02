ARGENTINA Y LA PATRIA GRENDE EN PELIGRO

ARGENTINA Y LA PATRIA GRANDE EN PELIGRO

07/02/2017

Daniel Ruiz.

Poder Popular Antimperialista

La derecha en Argentina nuevamente emprende un plan de embestida contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha sido blanco de ataques y de campañas de desprestigio desde diciembre pasado, una vez que el empresario Mauricio Macri asumió la Presidencia de la República.





A las acciones políticas-judiciales contra Fernández de Kirchner —que culminó su Gobierno con altos índices de popularidad— se suma ahora el proceso legal ordenado por el juez Claudio Bonadío, uno de los jueces que más ha atacado el kichernismo en los últimos años.

Se busca por todos los medios poder proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, para las próximas elecciones legislativas. Ya que por sondeos de los propios grupos del Macrismo da como ganadora a la expresidenta como cenadora por la provincia de buenos aires.

Si el Macrismo llegara a perder las elecciones de término medio es un costo político que lo deja fuera de carrera para las elecciones presidenciables. También se sabe que el Macrismo utilizara todos los medios de comunicación a sus periodistas a desacreditar a la expresidenta. Y plantear una estrategia de la herencia recibida. Poder poner un poco las cuentas en orden según los economistas del Macrismo y poder mostrar a la sociedad que se está en mejores condiciones que al año 2016.

Preguntas que podemos hacernos como parte de esta sociedad hasta donde un gobierno que día tras día suma más despedidos, fabricas cerradas, el ajuste de los impuestos, la fragilidad de la gobernabilidad institucional. Como el trato hacia los organismos de derechos humanos y las conquistas logradas. Se busca poder borrar los juicios de lesa humanidad y dejar en libertad domiciliaria a los presos por delitos cometidos y que fueron juzgados.

Podemos asegurar que la derecha Macrista no dejara de fácil el poder, pretende lograr otro mandato y cueste lo que cueste lograrlo lo hará. No poder entender que estamos frente a un proyecto de la derecha internacional de instaurar un orden político social cultural en la región es perder de ver qué pasa en Brasil Venezuela Ecuador. No solo se llevaron a Lugo a Dilma vienen por Lula y Cristina que son dos grandes candidatos a poder ganar la elecciones. El objetivo Venezuela otros punto que el Pentágono mira con un ojo de águila del imperio. Socavar su economía hasta el punto de un quiebre social. Y desarrollar manifestaciones violentas contra el gobierno. Nadie puede mirar a un costado hoy se está caminando por un gran campo de acción psicológica sobre los países que pretenden no alinear en la nueva política de los Estados Unidos. Una América Latina la Patria Grande en otra cocina de explotados sometidos bajo los nuevos gobiernos de la derecha con un discurso de progreso social. El dinamismo de los acontecimientos son por segundos no deja margen para poder organizar la contra ofensiva. Es por ello que hacemos un llamado a todos los sectores comprometidos con los intereses populares y del internacionalismo unificar la lucha. No hay manera de poder derrotar a la derecha sin la lucha activa en las calles organizados con un proyecto en cada país pero comprendiendo que es una cadena la dominación del imperialismo por una derecha internacional. Nosotros como movimiento Internacionalista por un Gobierno Popular Anti inperialista. Convocamos a defensa de nuestros compañeros despedidos a los perseguidos políticos y presos políticos. Hacemos llegar nuestra solidaridad con el Pueblo Mapuche. A los que día a día en la Patria Grande dan batalla por la libertad y la soberanía de los pueblos. Como hacemos eco del rechazo de los políticas de discriminación racial en Estados Unidos y Argentina. El Pueblo Unido Jamás Cera Vencido.

PODER POPULAR ANTI IMPERIALISTA