¿ Deberia de implantarse la pena de muerte para los que maten a policias ?.

Cada día la delincuencia en nuestras ciudades aumenta y acecha la inseguridad ciudadana, debería pues haber formas legales en combatir esta lacra en cuyas víctimas se encuentran no solo a la población indefensa , sino a policías en actividad, sean estos civiles o uniformados. la gran pregunta que me planteo es . ¿ Vulnera los acuerdos de derechos humanos y tratados en defensa de los derechos fundamentales que es la vida ?. Una interrogante que genera debates y controversias en los países de nuestra América donde la delincuencia no tiene freno en sus acciones.

La polémica que genera en los debates políticos o cuando hay elecciones presidenciales, genera pues opiniones dividas, muchos comparten que se debe de implementar la pena de muerte, eso se dio`en el Perú y en muchos partes en os años 70 con los Gobiernos Revolucionarios de las Fuerzas Armadas con los presidentes Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermudez, juntas militares en Argentina, Chile,Brasil, Paraguay, Uruguay fueron drásticos en implementar la pena capital al que mataba policías en pleno ejercicio de su labor.

Pero al existir hoy en día Estados Sociales Democráticos de Derecho, el respeto al a los derechos humanos consagrado en las constituciones hace pues inviable este pedido ciudadano que se siente desprotegida por el Estado. Los Estados se apartarían y renunciarían a muchos tratados en la defensa de la dignidad de los derechos fundamentales,llegaríamos hacer un estado paria, una China que decapita y se implanta hoy en día la pena de muerte por múltiples delitos com son el trafico de armas, de drogas, por corrupción de funcionarios y darle muerte al personal de las fuerzas del orden.

La familia policial que se sienten desprotegida al saber que han matado a un de los suyos en cumplimiento a su labor ante tanta corrupción del Poder Judicial , Fiscalía y otros estamentos del Estado ,hace pues que en algunos casos tomen justicia por su propia mano.