Dos modelos económicos enfrentados en América Latina

La existencia de modelos económicos enfrentados en la región no es una novedad. Acá algunos datos económicos y sociales que corroboran el contraste entre el modelo neoliberal y el resto de procesos progresistas.

1. Países con modelos económicos neoliberales

Argentina

A partir de la asunción de Mauricio Macri: Desde el 3er trimestre de 2015 al 3er trimestre de 2016, la desocupación aumentó +2,6%, alcanzando el 8,5%. Se han producidos unos 200.000 despidos en este año pasado En el último año el sistema financiero aumentó su ganancia +43,9% Aumentó la desigualdad: el Gini pasó de 0,3856 a 0,4168. La pobreza aumentó en 4,9% en 2016 Según los datos oficiales para el 2do trimestre de 2016:

o el PIB cayó -3,4%; la construcción cayó en un -10,3%; la actividad industrial cayó en un -7,9%; la importación aumentó un 8,7%; el consumo privado disminuyó en un -0,1%; el consumo público se redujo en un -2%; las exportaciones cayeron en un -1,9%; la inversión cayó -4,9%; el valor agregado bruto también se redujo en un -3,5%. Se produjo una devaluación del 62% del peso argentino en los primeros dos meses. Se redujo la tasa de retención a las exportaciones a favor de los grandes propietarios del campo argentino, afectando la recaudación en 4.200 millones de dólares. Se eliminó la devolución del 5% del IVA a las compras con tarjeta de débito durante enero de 2017. La inflación anual alcanzó 45% durante 2016. Aplicó un aumento de tarifas de luz y gas, cercana al 600% en algunos casos. La caída promedio del salario real durante el último año fue del 6,6%. El arreglo con los Fondos Buitres costó a las arcas del estado unos 12.000 millones de dólares. Aumento de la deuda externa en 90.000 millones de dólares. Para octubre de 2016 se calculó un aumento del déficit primario interanual del 307%

La tasa de interés alcanzó para mayo de 2016 un aumento de 46% Se fugaron de la economía Argentina durante el año 2016 un total de 11.700 millones de dólares.

Brasil

A partir de que Temer asumió el poder en Brasil: Se eliminó la prestación bolsas de familia para 10 millones de familias. La reducción del gasto público fue del 40% en derechos laborales y pensiones y salud. No obstante, el déficit público aumentó un 76% el último año. Para noviembre la deuda bruta del gobierno general alcanzó el 70,5% del PIB. La deuda interna no dejó de acelerarse desde diciembre de 2015 alcanzando un 14,1% más en noviembre de 2016 y la deuda externa que había disminuido para septiembre y octubre de 2016, volvió a aumentar para noviembre del mismo año. La producción industrial que venía recuperándose desde enero de 2016, cayó entre agosto y noviembre un -6,7%, reduciendo la cantidad de empleados un 1,23% en el mismo período. La producción de insumos para la construcción civil, indicador de la inversión, que crecía desde enero, se redujo un -8,6% de agosto a noviembre de 2016. La tasa de desocupación de Brasil, que alcanzó un 11,8% para el tercer trimestre (12 millones de personas), es la más alta de la región. Según la OIT el desempleo alcanzará a 13,8 millones para 2018. Temer pretende reducir la misma con medidas de flexibilización laboral. Fuerte impulso de las privatizaciones de todo aquello que era rentable para el Estado: se está privatizando unas 230 empresas del sistema eléctrico; también la casa de la moneda y Correos; se privatiza Petrobras. El gobierno de Temer redujo la expectativa de crecimiento de la economía durante 2017 de 1,6% a 1% “debido a que las señales del mercado no son positivas”.

México

Según el informe de la OCDE para octubre de 2015, la pobreza infantil es del 25,8%. Desde 2012 hasta el 2016 el aumento el precio de la gasolina fue de un 48%. En la actualidad, con la última subida, el precio de la gasolina para un mes es superior al salario mínimo mensual. La pobreza alcanzó a más del 40% y la indigencia 16% en 2015, ambos índices tienen una tendencia creciente desde 2006 Según la CEPAL la desigualdad en México para el 2014 alcanzó un coeficiente del índice de Gini de 0,491, reflejando una profundización de la desigualdad desde 2010 (0,481). El déficit comercial alcanzó en septiembre de 2016 los 12.464 millones de dólares, representando más del 44% del déficit de la cuenta corriente por segundo año consecutivo. Los intereses de la deuda alcanzaron el 127% del déficit fiscal en 2015 La devaluación del peso mexicano acumuló un 30% desde 2014 y se aceleró en el último año por el efecto Trump, con una devaluación del 14% en tan sólo 3 días

El aumento de la tasa de interés para frenar la depreciación del peso pretende alcanzar el 5,3% en 2017. La IED en México cayó para septiembre de 2016 un 18,5% interanual El PIB para el tercer trimestre de 2016 creció un 2% interanual

Paraguay

Según datos de la OIT para 2011 más del 60% de los trabajadores eran informales. El 80% de los trabajadores no tiene cobertura social, no cuenta con un seguro de salud ni recibe pensiones por jubilación. El 71,3% del terreno cultivable está controlado por el 1% de los terratenientes del país. Según el Banco Central de Paraguay el PIB creció durante 2016 un 4% el 22,24% de la población vive con USD 0,4 al día. Para 2014, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini alcanzó el 0,516. Según el presupuesto 2017 la recaudación tributaria representa el 12,4% del PIB. Existe una baja presión fiscal del 18% del PIB que apenas afecta a la ganancia del capital. Durante 2015 la deuda externa alcanzó el 24,19% del PIB, dato alarmante dada la baja capacidad de recaudación.

Chile

Para 2015 la deuda externa en Chile alcanzó el 54,3% del PIB. En cuanto a la seguridad social, de 336.000 pensiones de retiro programado para 2016, el 91,5% percibirá un monto menor o igual a los 231 dólares, lo que equivale al 62% del salario mínimo nacional. Para 2016 la desocupación fue del 6%, la pobreza del 7,8%, y la indigencia de 2,5%. El PIB en continuo crecimiento fue disminuyendo su cuantía año a año, para el 3er trimestre de 2016 fue de 1,6% interanual. El consumo aumento 2,9% interanual a septiembre, la inversión cayó -1,2%, las exportaciones crecieron un 0,5% y las importaciones cayeron un -1,4%. De 2013 a 2015 viene incrementándose el déficit primario en el país. Según datos del Banco Central de Chile, la deuda pública consolidada alcanza el 32,3% del PIB.

Colombia

En estos diez años de crecimiento, la tasa de desocupación no se ha reducido y se ha mantenido alrededor de un 10%. En el 2011 el 50% de esa población se encontraba sub-ocupada y de este 50%, el 56% son empleos informales. En 2015 la moneda colombiana se devaluó un 37%.

Según datos de Unicef, 1 de cada 3 niños viven en condiciones de pobreza multidimensional; la mitad de niños de 0-2 están en hacinamiento crítico; y el 80% de entre 3-5 años no tiene acceso a educación inicial. Se plantea reforma fiscal muy regresiva que aumente el IVA del 16 al 19% y se grava a productos básicos antes exentos. El 1% más rico de Colombia concentraba el 20,5% de los ingresos totales del país Las exportaciones crecieron fuertemente su participación en el PIB hasta 2012, llegando a representar un 20%, y en 2013 empezaron a decrecer hasta representar en 2015 un 10,6%; y una caída con respecto al año anterior de un 33%. El ingreso por la renta petrolera disminuyó del 3,3% del PIB para 2013 hasta alrededor del 0,2% para 2016 Las importaciones registraron un aumento constante hasta 2015, año en que disminuyeron un 14,5% con respecto al año anterior debido a la devaluación del peso colombiano. La balanza por cuenta corriente es negativa desde el 2001. La Inversión Extranjera en 2015 cayó 1,3 puntos dejando la economía al borde del déficit de balance de pagos. El déficit fiscal durante 2016 alcanzó el 4% del PIB

Perú Según la OIT el 18% de los jóvenes están desempleados. Existe un alto nivel de informalidad laboral (70%), El 37% de la población se encuentra en pobreza multidimensional según CEPAL. El 43% de los niños de 0-3 años sufre anemia crónica. Al tercer trimestre de 2016 el PIB creció 4,4% en términos anuales, claramente empujado por el crecimiento de las exportaciones (11%), ya que la inversión bruta cayó un -5,1%. El resultado económico del gobierno general fue negativo en un -4,4% del PIB, esto fue financiado con deuda externa en un 0,5%, financiamiento interno un 2,1% y 1,8% de privatización. Los gastos del gobierno central superaron para el tercer trimestre de 2016 a los ingresos por un monto equivalente al 5% del producto. La Deuda Externa pública y privada alcanzó el 36,1% del PIB para el 2016. La cuenta corriente por lo menos los últimos tres años fue negativa y el equilibrio del balance de pagos dependiente de la IED.

2.- Países con modelos progresistas (pos neoliberales)

Venezuela

A pesar de las dificultades económicas, en 2016 la inversión social fue de 73%, un incremento de un punto y medio respecto al gasto de 2015 (71,4%). En el 2016 el aumento salarial acumulado ha sido del 536%. El desempleo cayó del 12,1% en el 2000 al 6% en el 2016. En el sistema de Seguridad Social, 9 de cada 10 adultos mayores reciben el servicio del sistema previsional. En el 2016 se contabilizan 335.000 viviendas rehabilitadas y la construcción de 359.000 nuevos hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un total de 1.350.000 viviendas a cinco años de su lanzamiento. Creación de los CLAP que suman hasta finales de 2016, la entrega de 351.674 toneladas de alimentos a un total de 1.945.441 familias. Protección por exoneración del pago del impuesto de la renta de las personas físicas a 2.400.000 familias (el 95%). Creación de impuesto patrimonial para aquellas empresas con un alto patrimonio. Cumplimiento con las exigentes obligaciones de deuda por un monto de más de 17.000 millones de dólares con el peor escenario de bajos precios del petróleo

Bolivia

Según el Banco Mundial, Bolivia es primer país en el mundo en mejorar los ingresos para el 40% de la población más pobre. El crecimiento del PIB en la última década es de un 5% de promedio, el más alto en la región. La deuda pública ha disminuido hasta el 19% del PIB en la actualidad. Ha alcanzado un gran nivel de ahorro, 40.000 millones de dólares, por encima de su PIB, 38.000 millones de dólares. La desigualdad medida por el índice Gini se ha reducido en los últimos ocho años del 0,60 al 0,47 Reducción durante la última década de veinte puntos porcentuales de la pobreza extrema Erradicación en el 2014 del analfabetismo, reconocido por la UNESCO La inversión pública ha pasado de 879 millones de dólares en 2006 a los 6.396 millones de dólares proyectados en los Presupuestos para el 2016.

Ecuador

Entre los años 2006 y 2014 tuvo un crecimiento del producto que promedió 4,6% La inversión pública tuvo un crecimiento promedio anual entre 2007 y 2015 del 39%. La tasa de desempleo (5,2% en ) es una de las más bajas de la región. En el 2005 era del 9,6% En la primera década del siglo XXI la desnutrición crónica descendió del 30% al 23%.

En educación la tasa neta ajustada de asistencia a Bachillerato crece de 53,38 % en 2007 a 68,93 % en 2015; y en comparación con el 2006, hay 140.000 más estudiantes en la universidad. Entre los años 2006 y 2014 la pobreza medida por ingresos disminuyó de 37,6% a 22,5% y la pobreza extrema se redujo de 16,9% a 7,7%. Se ha reducido la desigualdad en Ecuador, reduciendo el Gini del 0,45 en 2006 al 0,4 en 2014. El déficit de pobreza de 15,5% en 2006 a 8,4% en 2013; la severidad también se redujo de 8,6% a 4,4%.

